Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 395 Коментарів: 1

Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки

В Україні пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.

Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак у подкасті «Хроніки економіки», передають Українські Новини.

— Проблема заборгованості за судовими рішеннями сьогодні є дуже великою. Я б сказала, що це такий «дамоклів меч» над пенсійною системою. У нас наразі заборгованість за судовими рішеннями в пенсійній системі становить 66 мільярдів гривень. І цей обсяг дуже стрімко зростає, — повідомила вона.

Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.

Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

За словами Дарини Марчак, держава не має заборгованості перед пенсіонерами за поточними виплатами. Вона назвала однією з причин того, чому держава програє у судах проти пенсіонерів, надмірну складність законодавства.

На цей час у держави немає коштів на виплату цієї заборгованості. Щороку на виплати за цим боргом з державного бюджету виділяється лише 100 млн грн.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» протягом минулого року досліджував тему справедливого перерахування та недоплати пенсій військовим пенсіонерам. Зокрема, розповідав, як можна збільшити виплати та захистити свої права.

Нагадаємо, в Україні з 1-го березня проіндексують пенсії на 8%, що менше, ніж обіцяли урядовці. Втім, «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, як пенсії можна збільшити іншим законним шляхом.

А з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу та зростання мінімальної зарплати з 7100 до 8000 грн.