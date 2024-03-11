Українська збірна ветеранів здобула «золото» змаганнь United States Air Force Trials — Пронін

Вчора, 22:00 Переглядів: 109

Українська збірна ветеранів, у складі якої — полтавець Артем Погорілий, взяла участь у змаганнях United States Air Force Trials. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

У грі з волейболу сидячи наша команда здобула «золото».

— Українські спортсмени не поступилися суперникам у жодному раунді, — йдеться у повідомленні.

Також Артем показав чудовий результат на змаганнях із плавання — здобув два «срібла» на 50-метрівках вільним стилем та брасом.

Загалом на рахунку нашої збірної — 26 медалей із цього виду спорту.

Нагадаємо, що військовий з Кременчука взяв участь в Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання.