Українська збірна ветеранів здобула «золото» змаганнь United States Air Force Trials — Пронін

Українська збірна ветеранів, у складі якої — полтавець Артем Погорілий, взяла участь у змаганнях United States Air Force Trials. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
У грі з волейболу сидячи наша команда здобула «золото».
Також Артем показав чудовий результат на змаганнях із плавання — здобув два «срібла» на 50-метрівках вільним стилем та брасом.
Загалом на рахунку нашої збірної — 26 медалей із цього виду спорту.
Нагадаємо, що військовий з Кременчука взяв участь в Іграх Нескорених та запрошує ветеранів на наступні змагання.
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