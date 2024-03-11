На Полтавщині податківці виявили 20 млн гривень, ймовірно отриманих злочинним шляхом

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 3

У Головному управлінні Державної податкової служби звітують, що мова йде про легалізовані доходи, походження яких викликало сумніви відповідних служб

Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаний з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, виявив п’ять сумнівних фактів отримання коштів. Про це стало відомо за результатами аналізу роботи суб'єктів господарської діяльності області, йдеться на сайті податкової. Загальна сума легалізованих коштів, склала 19 млн 790 тисяч гривень.

«За результатами проведеної роботи, один матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження», — йдеться у повідомленні податківців.

Нагадаємо, раніше податківці ініціювали перевірку підприємства, яке поставило Полтавській громаді 170 квадрокоптерів.