Податківці перевіряють підприємство, яке поставило Полтавській громаді 170 квадрокоптерів

Робоча група «Прозорість і підзвітність» Полтавської облвійськадміністрації розглянула питання прозорості й раціональності закупівлі 170 квадрокоптерів Полтавською громадою. Про це повідомив начальник ПОВА Філіп Пронін.
За інформацією Філіпа Проніна, податківці мали підстави для проведення виїзної перевірки підприємства, яке поставило дрони. Наразі фахівці вже дослідили ситуацію та виявили кілька ризиків.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відповіла мерія на заяви Кременчуцької РВА про моніторинг закупівель.
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