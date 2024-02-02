Податківці перевіряють підприємство, яке поставило Полтавській громаді 170 квадрокоптерів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 466

Фахівці вже дослідили ситуацію та виявили кілька ризиків

Робоча група «Прозорість і підзвітність» Полтавської облвійськадміністрації розглянула питання прозорості й раціональності закупівлі 170 квадрокоптерів Полтавською громадою. Про це повідомив начальник ПОВА Філіп Пронін.

За інформацією Філіпа Проніна, податківці мали підстави для проведення виїзної перевірки підприємства, яке поставило дрони. Наразі фахівці вже дослідили ситуацію та виявили кілька ризиків.

— На думку фахівців, є кілька питань, які потребують відповідей. Наприклад, чому на частину товарів підприємство подало пільгу як по закупівлі на оборонні потреби, хоч не мало підстав? Чому ціни на дрони були вищими цього разу? Чому частина безпілотників придбані у неплатників ПДВ: тобто чи справді деякі товари закуповували по 2-3 одиниці у фізичних осіб? Але це складно побутова техніка, розрахункові операції за якою відбуваються обов’язково через РРО, — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відповіла мерія на заяви Кременчуцької РВА про моніторинг закупівель.