«У мене душа болить за наших воїнів», — чоловік, який придбав реанімобіль для кременчуцького батальйону тероборони

Реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги пораненим бійцям, вже місяць використовується за призначенням на фронті військовими медиками 145 окремого батальйону територіальної оборони
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітав ветеран російсько-української війни Григорій Мілітинський та розповів історію місячної давнини, про яку ми вирішили написати, бо вона того варта.
У грудні минулого року кременчужанин Араік Багоян для того, щоб допомогти українським військовим, разом з сином придбав у Німеччині реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги. Він попросив свого друга Григорія Мілітинського дізнатися у командира 145 окремого батальйону територіальної оборони з Кременчука, чи потрібна їм така автівка.
За словами Григорія Мілітинського, реанімобіль був у дуже гарному стані, проте перед відправленням на фронт у ньому вирішили замінити усі фільтри, масла та інші рідини, в чому безоплатно допоміг власник СТО, що знаходиться на Молодіжному, Володимир Парасочка. До того цей підприємець неодноразового допомагав у ремонті автомобілів для 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
А напередодні новорічних свят, Mercedes завантажили гуманітарною допомогою і Григорій відігнав його на місце виконання бойових завдань 145 окремим батальйоном тероборони — на лінію зіткнення з росіянами на Донецькому напрямку.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Араіком Багояном та запросив його на інтерв’ю, але він категорично відмовився, як і від надання своїх фото. Проте погодився відповісти на кілька питань, пов’язаних з цією допомогою військовим.
Він розповів, що є бізнесменом і тому мав можливість придбати для військових дороговартісну автівку в ідеальному стані, а оформити реанімобіль в Україні йому допоміг Благодійний фонд «Маркетопт».
Як з’ясувалося, Араік Багоян з родини військових та є учасником бойових дій — наприкінці 80-х років минулого сторіччя йому довелося воювати в Афганістані. Тож про солдатську долю та військове братерство він знає не зі слів.
Через те, що фото реанімобіля, як і своє, він не надав, редакція скористалася знімками, які надав Григорій Мілітинський.
Нагадаємо, що бійці 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, які тримають оборону на одній з ділянок фронту, терміново потребують допомоги. Після прильоту КАБів на їх позицію автогума на автомобілі «дроноводів» потребує заміни. На придбання комплекту гуми на автівку військових потрібно майже 19 тисяч гривень.
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