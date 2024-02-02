«У мене душа болить за наших воїнів», — чоловік, який придбав реанімобіль для кременчуцького батальйону тероборони

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 333

Реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги пораненим бійцям, вже місяць використовується за призначенням на фронті військовими медиками 145 окремого батальйону територіальної оборони

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітав ветеран російсько-української війни Григорій Мілітинський та розповів історію місячної давнини, про яку ми вирішили написати, бо вона того варта.

У грудні минулого року кременчужанин Араік Багоян для того, щоб допомогти українським військовим, разом з сином придбав у Німеччині реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги. Він попросив свого друга Григорія Мілітинського дізнатися у командира 145 окремого батальйону територіальної оборони з Кременчука, чи потрібна їм така автівка.

— Я то розумів, що потрібна. Але зв’язався з комбатом і той підтвердив, що дуже потрібна, — розповів ветеран.

За словами Григорія Мілітинського, реанімобіль був у дуже гарному стані, проте перед відправленням на фронт у ньому вирішили замінити усі фільтри, масла та інші рідини, в чому безоплатно допоміг власник СТО, що знаходиться на Молодіжному, Володимир Парасочка. До того цей підприємець неодноразового допомагав у ремонті автомобілів для 57-ї окремої мотопіхотної бригади.