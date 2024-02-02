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Кременчук, Допомога військовим, Війна, Люди

«У мене душа болить за наших воїнів», — чоловік, який придбав реанімобіль для кременчуцького батальйону тероборони

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 333

 

Реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги пораненим бійцям, вже місяць використовується за призначенням на фронті військовими медиками 145 окремого батальйону територіальної оборони

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» завітав ветеран російсько-української війни Григорій Мілітинський та розповів історію місячної давнини, про яку ми вирішили написати, бо вона того варта.

У грудні минулого року кременчужанин Араік Багоян для того, щоб допомогти українським військовим, разом з сином придбав у Німеччині реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги. Він попросив свого друга Григорія Мілітинського дізнатися у командира 145 окремого батальйону територіальної оборони з Кременчука, чи потрібна їм така автівка.

— Я то розумів, що потрібна. Але зв’язався з комбатом і той підтвердив, що дуже потрібна, — розповів ветеран.

За словами Григорія Мілітинського, реанімобіль був у дуже гарному стані, проте перед відправленням на фронт у ньому вирішили замінити усі фільтри, масла та інші рідини, в чому безоплатно допоміг власник СТО, що знаходиться на Молодіжному, Володимир Парасочка. До того цей підприємець неодноразового допомагав у ремонті автомобілів для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. 

А напередодні новорічних свят, Mercedes завантажили гуманітарною допомогою і Григорій відігнав його на місце виконання бойових завдань 145 окремим батальйоном тероборони — на лінію зіткнення з росіянами на Донецькому напрямку.

 

— Реанімобіль вже місяць там використовується військовими медиками батальйону за призначенням — для надання першої медичної допомоги пораненим і хворим бійцям, — розповів ветеран.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Араіком Багояном та запросив його на інтерв’ю, але він категорично відмовився, як і від надання своїх фото. Проте погодився відповісти на кілька питань, пов’язаних з цією допомогою військовим.

— Я вірмен за національністю, але 30 років живу в Кременчуці й вважаю Україну своєю Батьківщиною. У мене душа болить за наших воїнів. Молюся богу, щоб ми перемогли та щоб хлопці живими повернулися додому. У мене багато друзів в батальйоні тероборони й вони потребували такої допомоги. Я не хочу розголосу, а після того, як це зробив, мені просто самому стало трохи легше. Хоч чимось допоміг нашим захисникам, — сказав Араік Багоян.

Він розповів, що є бізнесменом і тому мав можливість придбати для військових дороговартісну автівку в ідеальному стані, а оформити реанімобіль в Україні йому допоміг Благодійний фонд «Маркетопт».

— Треба всім допомагати нашим захисникам, хто чим може. Ніколи не думав, що таке може статися, що Росія на нас нападе… Немає такого українця, в якого не було б родичів в Росії. Вони нас просто зрадили, — резюмував кременчужанин.

Як з’ясувалося, Араік Багоян з родини військових та є учасником бойових дій — наприкінці 80-х років минулого сторіччя йому довелося воювати в Афганістані. Тож про солдатську долю та військове братерство він знає не зі слів.

Через те, що фото реанімобіля, як і своє, він не надав, редакція скористалася знімками, які надав Григорій Мілітинський.

Терміново збираємо на купівлю гуми для автівки «дроноводів» Кременчуцького батальйону ТрО

Нагадаємо, що бійці 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, які тримають оборону на одній з ділянок фронту, терміново потребують допомоги. Після прильоту КАБів на їх позицію автогума на автомобілі «дроноводів» потребує заміни. На придбання комплекту гуми на автівку військових потрібно майже 19 тисяч гривень.


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Реанімобіль через який видно небо: експозиція ціною людського життя

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Автор: Віктор Крук
Теги: реанімобіль допомога ЗСУ
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