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Терміново збираємо на купівлю гуми для автівки «дроноводів» Кременчуцького батальйону ТрО

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 6

 

Автогума на автомобілі захисників з Кременчука потребує заміни після прильоту на їх позицію КАБів

Бійці 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, які тримають оборону на одній з ділянок фронту, терміново потребують допомоги. Після прильоту КАБів на їх позицію автогума на автомобілі «дроноводів» потребує заміни. На придбання комплекту гуми на автівку військових потрібно майже 19 тисяч гривень.

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан зібрати кошти на заміну автогуми для автівки військових, яка стала непридатною для експлуатації. Для «дроноводів» на фронті швидкість пересування — це життя.

— Хто за рибу гроші — а я за колеса для аеророзвідки. Після прильоту ворожих КАБів наші дроноводи 145 бату залишились без автогуми. Треба купувати нову, але розмір такий, що менш ніж за 4.700 за колесо я не знайшов.

Будь ласка, подаруй бійцям суботню пляшку вина у грошовому еквіваленті на волонтерську карту — бо я сам 18.800 грн не витягну.

Волонтерська карта — 4627 0551 1034 2143, — написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук, звертаючись до усіх кременчужан.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Фейсбук 145 обТрО
Теги: збір
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