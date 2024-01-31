Терміново збираємо на купівлю гуми для автівки «дроноводів» Кременчуцького батальйону ТрО

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 6

Автогума на автомобілі захисників з Кременчука потребує заміни після прильоту на їх позицію КАБів

Бійці 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, які тримають оборону на одній з ділянок фронту, терміново потребують допомоги. Після прильоту КАБів на їх позицію автогума на автомобілі «дроноводів» потребує заміни. На придбання комплекту гуми на автівку військових потрібно майже 19 тисяч гривень.

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан зібрати кошти на заміну автогуми для автівки військових, яка стала непридатною для експлуатації. Для «дроноводів» на фронті швидкість пересування — це життя.