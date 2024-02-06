«Прогульники та відмінники». Як депутати Кременчука відвідували сесії у 2023 році

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8 депутатів з 42 не пропустили жодної сесії та засідань комісій

За 2023 рік у Кременчуцькій міській раді скликали 4 позачергові сесії, відбулося понад 40 пленарних засідань. Участь у голосування за проєкти рішень брали депутати VIII скликання. Зазначимо, вибори депутатів у Кременчуцьку міську раду мали б відбутися у жовтні 2025 року, але через дію воєнного стану, наразі це провести неможливо.

Хто з депутатів найменше відвідував засідання, а хто жодного разу їх не пропустив — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Топ депутатів з найменшою відвідуваністю

Як стало відомо з оприлюднених даних на сайті міської ради, депутат Сергій Ярош за 2023 рік має найменшу кількість відвідувань серед інших — він ні разу не брав участь у жодних засіданнях та у комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності, членом якої є.

Зазначимо, протягом минулого року Сергій Ярош тричі намагався скласти повноваження депутата, але в усіх випадках це рішення не набирало потрібної кількості голосів від депутатів міськради.

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Депутатка Катерина Мусієнко за рік не відвідала жодної сесії, але тричі була присутньою на комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, ІТ-технологій, цифрової трансформації. Всього освітніх комісій було 5.

Депутат Денис Терещенко за 2023 рік відвідав одне пленарне засідання сесії, жодного разу не відвідав комісію з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики, яку він і очолює. Зазначимо, у 2023 році засідання цією комісії провели разом з комісією з питань Регламенту — обидві тоді провели під головуванням Валерія Мирошніченка.

Нагадаємо, у Дениса Терещенка в січні відбулися обшуки.

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Депутат Олександр Ющенко відвідав 8 пленарних засідань 4 сесій міськради та одне засідання комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики, членом якої він є.

Василь Волошин за 2023 рік взяв участь в 11 пленарних засіданнях 4 сесій та у 9 засіданнях комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Трохи більше пленарних засідань, аніж Василь Волошин, відвідала депутатка Ольга Шляхова, донька ексмера Кременчука Олега Бабаєва — 14 з 42.

Топ депутатів з найбільшою відвідуваністю

Загалом кількість відвідувань сесій та депутатських комісій у всіх можновладців однакова — від 30 пленарних засідань і більше.

За 2023 рік 8 депутатів міськради з 42 не пропустили жодних засідань сесій та депутатських комісій:

Валерія Волкова

Валерій Мирошніченко

Секретар міськради Юрій Гриценко

Олександр Калашник

Олександр Плескун

Вікторія Чернишова

Олександр Нікіфоров

Віталій Котляр

Найбільшу кількість відвідувань комісій має секретар міськради Гриценко (126), на другому місці — депутат, голова комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександр Плескун (75).

Нагадаємо, з грудня 2023 року в міській раді діє оновлений Регламент — змінили його через те, що деякі депутати наразі знаходяться за кордоном і не можуть бути присутніми на засіданнях сесій або комісій, що діють при раді, раніше розповідав секретар міської ради Юрій Гриценко.