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Кременчук, Політика

«Щури дійсно вправно роблять свою справу». Депутат Ярош висловив бажання скласти свої повноваження

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 782

Це вже третя спроба Сергія Яроша скласти депутатські повноваження

Депутат Кременчуцької міської ради Сергій Ярош від фракції «Європейська Солідарність» висловив своє бажання скласти своє повноваження. Про це він сказав на сесії міської ради Кременчука 1 грудня.

— Восени 2015 року, залишаючи посаду заступника міського голови з питань ЖКГ, я процитував слова Кузьми Скрябіна, нині покійного. На жаль, з того періоду по сьогоднішній день, в моєму розумінні, в цьому сенсі, нічого не змінилось. Щури дійсно вправно роблять свою справу, — розповів депутат.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у відповідь на заяву Яроша процитував слова з пісні гурту «Океан Ельзи»: «А нам з тобою своє робити, лупати скелю і далі йти». 

— Ми скелю лупали і лупати будемо. І навіть якщо під нею будуть щури, все одно її зрушимо. Знаємо, де кайло, як лупати і все інше. Якщо під скелею виявляться щури, ну, що ж, завали її скелею далі, — сказав мер.

У довідці разом зі зверненням про бажання скласти повноваження депутат написав: «За шумом вітрів ми не чуємо щурів, які прогризають нам дно». На наступній сесії міської ради для депутатів підготують проєкт рішення щодо повноважень Яроша.

Зазначимо, що це вже втретє міська рада складатиме повноваження депутата Сергія Яроша. Попередні дві спроби були провальними за кількістю голосів можновладців.

Що відомо про Сергія Яроша

За даними «Чесно», Сергій Ярош керує комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» у Горішніх Плавнях. Раніше був заступником міського голови Кременчука з питань житлово-комунального господарства. У жовтні 2020 році він балотувався на посаду кременчуцького міського голови від «Європейської Солідарності».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сесія Кременчуцька міська рада Сергій Ярош Європейська Солідарність
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