«Щури дійсно вправно роблять свою справу». Депутат Ярош висловив бажання скласти свої повноваження

Депутат Кременчуцької міської ради Сергій Ярош від фракції «Європейська Солідарність» висловив своє бажання скласти своє повноваження. Про це він сказав на сесії міської ради Кременчука 1 грудня.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький у відповідь на заяву Яроша процитував слова з пісні гурту «Океан Ельзи»: «А нам з тобою своє робити, лупати скелю і далі йти».
У довідці разом зі зверненням про бажання скласти повноваження депутат написав: «За шумом вітрів ми не чуємо щурів, які прогризають нам дно». На наступній сесії міської ради для депутатів підготують проєкт рішення щодо повноважень Яроша.
Зазначимо, що це вже втретє міська рада складатиме повноваження депутата Сергія Яроша. Попередні дві спроби були провальними за кількістю голосів можновладців.
За даними «Чесно», Сергій Ярош керує комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» у Горішніх Плавнях. Раніше був заступником міського голови Кременчука з питань житлово-комунального господарства. У жовтні 2020 році він балотувався на посаду кременчуцького міського голови від «Європейської Солідарності».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.