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У наступному році дороги Кременчуцькій громаді обійдуться у понад 3 млн грн

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 141

 

Натомість зменшиться фінансування «Міськсвітла»

У 2024 році на утримання та розвиток автодоріг громади кременчуцька влада планує виділити 3 млн 180 тис. грн. Таке рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 1 грудня.

Йдеться про утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів.

Натомість на 1 млн 754 тис. грн зменшиться фінансування комунального підприємства «Міськсвітло». Ще 1 млн 426 тис. грн буде перерозподілений із бюджету комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціальне шляхове ремонтно-будівне управління». На ці кошти у наступному році мали б придбати нову спецтехніку.

Нагадаємо, у наступному році комунальне підприємство КПС ШРБУ у 2024 році зможе отримати додаткові 12,5 млн грн з міського бюджету.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук фінансування міський бюджет
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