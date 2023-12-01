У наступному році дороги Кременчуцькій громаді обійдуться у понад 3 млн грн

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 141

У 2024 році на утримання та розвиток автодоріг громади кременчуцька влада планує виділити 3 млн 180 тис. грн. Таке рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 1 грудня.

Йдеться про утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів.

Натомість на 1 млн 754 тис. грн зменшиться фінансування комунального підприємства «Міськсвітло». Ще 1 млн 426 тис. грн буде перерозподілений із бюджету комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціальне шляхове ремонтно-будівне управління». На ці кошти у наступному році мали б придбати нову спецтехніку.

Нагадаємо, у наступному році комунальне підприємство КПС ШРБУ у 2024 році зможе отримати додаткові 12,5 млн грн з міського бюджету.