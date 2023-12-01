Кременчуцька РВА провела тренування на випадок можливого блекауту

На минулому тижні Кременчуцька районна військова адміністрація (КРВА) провела тренування на випадок можливого блекауту. Про це під час брифінгу повідомив керівник КРВА Олег Лєднік.
Кременчуцька районна військова адміністрація залучила на тренування всі підприємства критичної інфраструктури та розробила механізм, який буде налагоджувати життя після можливих наслідків блекауту.
Нагадаємо, торік 23 листопада Полтавщина тимчасово «згасла».
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