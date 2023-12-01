Кременчуцька РВА провела тренування на випадок можливого блекауту

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0

Чи готовий Кременчуцький район до викликів долі, які можуть бути під час війни

На минулому тижні Кременчуцька районна військова адміністрація (КРВА) провела тренування на випадок можливого блекауту. Про це під час брифінгу повідомив керівник КРВА Олег Лєднік.

– Враховуючи кількість ударів шахедів і ракет, яка наноситься ворогом по території країни, наша основна задача зараз – підготуватися до можливого потенціального блекауту. Це не значить, що він буде, але всі служби та всі організації повинні бути готові, тому ми готуємося, – говорить Олег Лєднік.

Кременчуцька районна військова адміністрація залучила на тренування всі підприємства критичної інфраструктури та розробила механізм, який буде налагоджувати життя після можливих наслідків блекауту.

– Тож, до всіх викликів долі, які можуть бути під час війни, Кременчуцький район готовий, – зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, торік 23 листопада Полтавщина тимчасово «згасла».