На проїзд пільговиків у громадському транспорті влада Кременчука витратить понад 320 млн грн

Сума збільшиться за рахунок цьогорічного відшкодування
У 2024 році на перевезення пільгових категорій населення Кременчуцька міська рада планує виділити 325 млн 776 тис. 784 грн. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Кременчука 1 грудня.
Загалом потреба на цей рік складала 197 млн 125 тис. грн., але також буде проведено відшкодування цьогорічних коштів у сумі 128 млн 651 тис. 783 грн.
У міській раді порахували що протягом наступного року комунальним транспортом громади планують перевезти понад 1,5 мільйона пільговиків. Сюди відносяться:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- ветерани військової служби;
- ветерани органів внутрішніх справ;
- ветерани державної пожежної охорони;
- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
- ветерани служби цивільного захисту;
- реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- пенсіонери за віком;
- особи з інвалідністю загального захворювання;
- діти з інвалідністю;
- діти з багатодітних сімей;
- члени сім'ї загиблого військовослужбовця;
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю війни І групи, осіб з інвалідністю І групи загального захворювання, дітей з інвалідністю, але не більше одного супроводжуючого на одну особу з інвалідністю;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;
- посадові особи Національної поліції України.
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