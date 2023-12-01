На проїзд пільговиків у громадському транспорті влада Кременчука витратить понад 320 млн грн

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 126

У 2024 році на перевезення пільгових категорій населення Кременчуцька міська рада планує виділити 325 млн 776 тис. 784 грн. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Кременчука 1 грудня.

Загалом потреба на цей рік складала 197 млн 125 тис. грн., але також буде проведено відшкодування цьогорічних коштів у сумі 128 млн 651 тис. 783 грн.

У міській раді порахували що протягом наступного року комунальним транспортом громади планують перевезти понад 1,5 мільйона пільговиків. Сюди відносяться: