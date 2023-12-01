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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

На проїзд пільговиків у громадському транспорті влада Кременчука витратить понад 320 млн грн

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 126

 

Сума збільшиться за рахунок цьогорічного відшкодування

У 2024 році на перевезення пільгових категорій населення Кременчуцька міська рада планує виділити 325 млн 776 тис. 784 грн. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Кременчука 1 грудня. 

Загалом потреба на цей рік складала 197 млн 125 тис. грн., але також буде проведено відшкодування цьогорічних коштів у сумі 128 млн 651 тис. 783 грн.

У міській раді порахували що протягом наступного року комунальним транспортом громади планують перевезти понад 1,5 мільйона пільговиків. Сюди відносяться:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій;
  • ветерани військової служби;
  • ветерани органів внутрішніх справ;
  • ветерани державної пожежної охорони;
  • ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
  • ветерани служби цивільного захисту;
  • реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • пенсіонери за віком;
  • особи з інвалідністю загального захворювання;
  • діти з інвалідністю;
  • діти з багатодітних сімей;
  • члени сім'ї загиблого військовослужбовця;
  • особи, які супроводжують осіб з інвалідністю війни І групи, осіб з інвалідністю І групи загального захворювання, дітей з інвалідністю, але не більше одного супроводжуючого на одну особу з інвалідністю;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;
  • посадові особи Національної поліції України.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук комунальний транспорт пільговики безкоштовний проїзд
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