Пожежна частина Горішніх Плавнів отримала сучасний пожежно-рятувальний автомобіль

Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях
Наприкінці листопада на своє на бойове чергування у Горішніх Плавнях заступив новий пожежно-рятувальний автомобіль на базі Volvo. Цю автівку отримали рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях. Додатковою перевагою отриманої автівки є те, що вона обладнана дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, що додає їй маневреності, швидкості та економічності.
Своєю думкою щодо оновлення автопарку рятувальників поділився міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков:
Новий автомобіль зручний в експлуатації, має більше місця у салоні, обладнаний кисневими масками, апаратами на стисненому повітрі, дизель-генератором та освітлювальною мачтою, наявні рятувальні рукави, цистерна вміщує близько двох тонн води.
Начальник пожежної частини Андрій Лепіс поділився враженнями:
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