Пожежна частина Горішніх Плавнів отримала сучасний пожежно-рятувальний автомобіль

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях

Наприкінці листопада на своє на бойове чергування у Горішніх Плавнях заступив новий пожежно-рятувальний автомобіль на базі Volvo. Цю автівку отримали рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях. Додатковою перевагою отриманої автівки є те, що вона обладнана дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, що додає їй маневреності, швидкості та економічності.

– Окремо хочу відзначити наявність сучасного, легкого і мобільного обладнання, яке полегшить та покращить роботу пожежників, підвищить їх ефективність при ліквідації тієї чи іншої надзвичайної ситуації, — прокоментував для знімальної групи начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

Своєю думкою щодо оновлення автопарку рятувальників поділився міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков:

– Я дуже задоволений, що наша міська пожежно-рятувальна частина отримала цей надсучасний автомобіль для гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які виникають у нашому місті і громаді. Це обладнання, яке використовується у всьому світі, і відсьогодні наші рятувальники мають можливості використовувати ці технології. Ви бачите багато допоміжного обладнання: гідравліка, генератори, маслостанції. Усе це дуже необхідне і корисне, і забезпечує економію часу тоді, коли його немає, адже при пожежах час йде на секунди.

Новий автомобіль зручний в експлуатації, має більше місця у салоні, обладнаний кисневими масками, апаратами на стисненому повітрі, дизель-генератором та освітлювальною мачтою, наявні рятувальні рукави, цистерна вміщує близько двох тонн води.

Начальник пожежної частини Андрій Лепіс поділився враженнями:

– Машина більш сучасна, більш обладнана, більш комфортна. Є в наявності все необхідне обладнання — це і є європейський стандарт, якого ми дочекалися.