Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Пожежна частина Горішніх Плавнів отримала сучасний пожежно-рятувальний автомобіль

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

 

Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях

Наприкінці листопада на своє на бойове чергування у Горішніх Плавнях заступив новий пожежно-рятувальний автомобіль на базі Volvo. Цю автівку отримали рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. Вона укомплектована всім необхідним сучасним обладнанням для гасіння пожеж і порятунку людей у надзвичайних ситуаціях. Додатковою перевагою отриманої автівки є те, що вона обладнана дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, що додає їй маневреності, швидкості та економічності.

– Окремо хочу відзначити наявність сучасного, легкого і мобільного обладнання, яке полегшить та покращить роботу пожежників, підвищить їх ефективність при ліквідації тієї чи іншої надзвичайної ситуації, — прокоментував для знімальної групи начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

Своєю думкою щодо оновлення автопарку рятувальників поділився міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков:

– Я дуже задоволений, що наша міська пожежно-рятувальна частина отримала цей надсучасний автомобіль для гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які виникають у нашому місті і громаді. Це обладнання, яке використовується у всьому світі, і відсьогодні наші рятувальники мають можливості використовувати ці технології. Ви бачите багато допоміжного обладнання: гідравліка, генератори, маслостанції. Усе це дуже необхідне і корисне, і забезпечує економію часу тоді, коли його немає, адже при пожежах час йде на секунди.

Новий автомобіль зручний в експлуатації, має більше місця у салоні, обладнаний кисневими масками, апаратами на стисненому повітрі, дизель-генератором та освітлювальною мачтою, наявні рятувальні рукави, цистерна вміщує близько двох тонн води.

Начальник пожежної частини Андрій Лепіс поділився враженнями:

– Машина більш сучасна, більш обладнана, більш комфортна. Є в наявності все необхідне обладнання — це і є європейський стандарт, якого ми дочекалися.
0
Автор: за матеріалами ТРК «ГОК»
Теги: Горішні Плавні пожежний автомобіль рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 47 від 23 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх