Рибалимо у грудні – календар рибалки від газети «Для дому і сім'ї»

Зима наступає, змінюючи осінь. У грудні приходять морози, і водойми покриваються першим шаром льоду. Це ідеальний час для риболовлі
Перший місяць зими особливо сприятливий для полювання на хижу рибу, таку як судак, окунь, щука і минь. Залежно від умов - відлиги та температурного режиму - також можна вловити плотву чи карася.
Важливо: у жодному разі не виходьте на лід, якщо він тонкий. Ризикувати власним життям не варто. Також слід пам'ятати про теплий одяг, щоб уникнути захворювань.
Чудовий кльов: 1-8, 17-22.
Гарний кльов: 9-10, 16, 23-24, 25, 31.
Слабкий кльов: 11-12, 14-15, 26, 28-30.
Поганий кльов: 13, 27.
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