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Торік 23 листопада Полтавщина тимчасово «згасла»

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 348

 

Як то було

У цей день, 23 листопада минулого року Полтавщину накрила суцільна темрява.

Вдень пролунала повітряна тривога. А о 13.30 та 14.13 у різних районах Кременчука та у Горішніх Плавнях люди чули звуки вибухів та бачили ракети — працювала ППО. Тоді загалом над Кременчуком збили 8 ракет.

Після цього у Кременчуці сталися перебої з електро-, водопостачанням та централізованим опаленням. Також внаслідок ракетного обстрілу була знеструмлена уся Полтавщина — о 15.00 почався тотальний блекаут.

Крім того, з 17.00 зник мобільний інтернет та зв’язок (лишився лише у 7% області). 

Того дня на Полтавщині запрацювали пункти незламності, а люди відчули на собі життя без гаджетів.

А з’явилися електроенергія та мобільний зв’язок у Кременчуці майже за добу.

Нагадаємо, що 23 листопада 2022 року у результаті ракетного удару в Ялинцях постраждали 18 будинків, 2 з яких повністю зруйновані.

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Автор: Дарія Згура
Теги: блекаут Пункти Незламності
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