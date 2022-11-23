Над Кременчуччиною працює ППО: у місті зникло світло (оновлено)

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 4 013

У Кременчуці та Горішніх Плавнях бачили ракети та чули вибухи

23 листопада, о 12.27 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу.

Близько 13.30 у різних районах Кременчука та у Горішніх Плавнях чули звуки вибухів та бачили ракети.

О 13.36 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.

О 13.38 Андрій Цаплієнко у телеграмі повідомив, що в районі Кременчука бачили проліт шести ракет.

О 14.13 кременчужани знову чули кілька звуків, схожих на вибухи.

Близько 14.30 у частини Кременчука зникло світло і вода.

О 14.47 виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради повідомив, що у зв’язку з аварійним відключенням енергопостачання повністю зупинилася робота всіх котелень Горішніх Плавнів, знижено тиск у системі водопостачання.