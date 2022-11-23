На Кременчуччині готуються до можливого блекауту - відкривають 146 «Пунктів незламності»

Під час війни можуть виникнути різні надзвичайні ситуації й тому Кременчуцька РВА розробила програму підтримання життєдіяльності населених пунктів, яка передбачає створення в усіх громадах району пунктів обігріву, які назвуть «Пунктами Незламності». В них можна бути обігрітися, підзарядити гаджети, отримати їжу та воду.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Напередодні увечері Президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабну програму розгортання по всій країні «Пунктів Незламності».
— Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів Незламності». Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.
Пункти працюватимуть обов’язково — при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо, — зазначив Президент.
Він зазначив, що вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні, на якій можна подивитись, де є такі пункти у вашому населеному пункті.
Про розгортання в області «Пунктів Незламності» написав і начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
— Головна мішень терористів – об’єкти української енергетики. Саме тому вже зараз готуємося до різних сценаріїв. По всій країні розгортаємо «Пункти Незламності» – це місце, куди кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії.
В таких Пунктах Незламності, не зважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність: тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink… Тримаймо стрій і не маємо втрачати віри. Вони можуть залишити нас без світла і тепла, але не можуть залишити без гідності та свободи. Не можуть нас зламати, — написав керівник Полтавської обласної військової адміністрації.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер