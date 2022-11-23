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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині готуються до можливого блекауту - відкривають 146 «Пунктів незламності»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 614

 

Про відкриття «Пунктів Незламності» напередодні оголосив Президент України Володимир Зеленський

Під час війни можуть виникнути різні надзвичайні ситуації й тому Кременчуцька РВА розробила програму підтримання життєдіяльності населених пунктів, яка передбачає створення в усіх громадах району пунктів обігріву, які назвуть «Пунктами Незламності». В них можна бути обігрітися, підзарядити гаджети, отримати їжу та воду.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— Ми маємо готуватися до будь-яких випробувань. У районі буде створено 146 пунктів обігріву. Можливо й більше, якщо буде блекаут. Ми готуємо в деяких укриттях Кременчука та Горішніх Плавнів пункти, де можна буде підзарядити гаджети, отримати допомогу, гарячу їжу. Їх місцезнаходження буде оприлюднено. Вже є інтерактивна карта, — зазначив Артем Даценко.

 

Напередодні увечері Президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабну програму розгортання по всій країні «Пунктів Незламності».

— Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів Незламності». Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково — при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо, — зазначив Президент.

Він зазначив, що вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні, на якій можна подивитись, де є такі пункти у вашому населеному пункті.

Про розгортання в області «Пунктів Незламності» написав і начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

— Головна мішень терористів – об’єкти української енергетики. Саме тому вже зараз готуємося до різних сценаріїв. По всій країні розгортаємо «Пункти Незламності» – це місце, куди кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії.

В таких Пунктах Незламності, не зважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність: тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink… Тримаймо стрій і не маємо втрачати віри. Вони можуть залишити нас без світла і тепла, але не можуть залишити без гідності та свободи. Не можуть нас зламати, — написав керівник Полтавської обласної військової адміністрації.

Підготовка до блекауту: на Кременчуччині створюють хаби, які назвуть «пунктами Незламності»
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА пункти обігріву президент Зеленский Пункти Незламності блекаут
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