На Кременчуччині готуються до можливого блекауту - відкривають 146 «Пунктів незламності»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 614

Під час війни можуть виникнути різні надзвичайні ситуації й тому Кременчуцька РВА розробила програму підтримання життєдіяльності населених пунктів, яка передбачає створення в усіх громадах району пунктів обігріву, які назвуть «Пунктами Незламності». В них можна бути обігрітися, підзарядити гаджети, отримати їжу та воду.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

— Ми маємо готуватися до будь-яких випробувань. У районі буде створено 146 пунктів обігріву . Можливо й більше, якщо буде блекаут. Ми готуємо в деяких укриттях Кременчука та Горішніх Плавнів пункти, де можна буде підзарядити гаджети, отримати допомогу, гарячу їжу. Їх місцезнаходження буде оприлюднено. Вже є інтерактивна карта, — зазначив Артем Даценко.

Напередодні увечері Президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабну програму розгортання по всій країні «Пунктів Незламності».

— Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів Незламності». Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково — при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо, — зазначив Президент.

Він зазначив, що вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні, на якій можна подивитись, де є такі пункти у вашому населеному пункті.

Про розгортання в області «Пунктів Незламності» написав і начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.