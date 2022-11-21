У центрі Кременчука рятувальники ДСНС встановили намет – йде підготовка роботи пунктів обігріву

На площі Незалежності Кременчука, між демонтованим пам’ятником Пушкіну та будівлею районної військової адміністрації рятувальники ДСНС встановили великий намет та пару біотуалетів – йде перевірка готовності пунктів обігріву.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповідаючи на запитання журналістів.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер