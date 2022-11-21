У центрі Кременчука рятувальники ДСНС встановили намет – йде підготовка роботи пунктів обігріву

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2

На площі Незалежності Кременчука, між демонтованим пам’ятником Пушкіну та будівлею районної військової адміністрації рятувальники ДСНС встановили великий намет та пару біотуалетів – йде перевірка готовності пунктів обігріву.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповідаючи на запитання журналістів.

— Наразі такі часи, що ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації. Рятувальники ДСНС розгорнули намет, щоб відпрацювати алгоритм своїх дій. Такі пункти у разі потреби будуть створені по всьому району, як пункти обігріву, де можна буде підзарядити гаджети, отримати першу медичну допомогу, поїсти, — зазначив Олег Лєднік.