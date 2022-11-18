Підготовка до блекауту: на Кременчуччині створюють хаби, які назвуть «пунктами Незламності»

Зараз у Кременчуці та районі є опалення, газо та водопостачання, з певними перебоями електроенергія. Тобто, підтримується належне життєзабезпечення в усіх територіальних громадах району. Проте, ситуація може погіршитись і до такого треба бути готовими.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він розповів, що влада готується до різних ситуацій, у тому числі до обмеженого чи повного блекауту – коли може бути відсутнє централізоване опалення, електро, газо та водопостачання.
Олег Лєднік пояснив, що у районі передбачено створення 146 «пунктів Незламності». З них 20 у Кременчуку та 3 у Горішніх Плавнях.
Щодо їх місцезнаходження, то ця інформація буде оприлюднене найближчим часом.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер