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Кременчук, Надзвичайні новини

Підготовка до блекауту: на Кременчуччині створюють хаби, які назвуть «пунктами Незламності»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 989

 

Місцезнаходження таких пунктів буде оприлюднене найближчим часом

Зараз у Кременчуці та районі є опалення, газо та водопостачання, з певними перебоями електроенергія. Тобто, підтримується належне життєзабезпечення в усіх територіальних громадах району. Проте, ситуація може погіршитись і до такого треба бути готовими.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він розповів, що влада готується до різних ситуацій, у тому числі до обмеженого чи повного блекауту – коли може бути відсутнє централізоване опалення, електро, газо та водопостачання.

— Під час війни можуть виникнути різні надзвичайні ситуації й тому ми розробили програму підтримання життєдіяльності міст та населених пунктів, які мають централізоване опалення та водопостачання. Одним із заходів цієї програми є створення в усіх громадах району пунктів обігріву, а точніше хабів, які назвемо «пунктами Незламності». В них можна бути обігрітися, підзарядити гаджети, отримати їжу та воду. Ми не можемо передбачити все, але маємо готуватися та морально бути готовими до будь-яких випробувань, — зазначив очільник району.

Олег Лєднік пояснив, що у районі передбачено створення 146 «пунктів Незламності». З них 20 у Кременчуку та 3 у Горішніх Плавнях.

Щодо їх місцезнаходження, то ця інформація буде оприлюднене найближчим часом.

Чому світло відключають нерівномірно, коли ситуація на Кременчуччині покращиться та як вберегти електроприлади
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА хаб пункти обігріву Кременчуцький район
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