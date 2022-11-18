Сервісні центри МВС на Полтавщині змінюють графік роботи

З 22 листопада сервісні центри МВС у Полтавській області змінюють графік роботи. Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Сервісні центри МВС працюватимуть за наступним графіком:
Попередній запис для отримання послуг здійснюється за допомогою електронної черги.
Записатися на практичний іспит можна через термінал для запису, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. У разі відсутності термінала, запис здійснюють адміністратори сервісного центру.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 063 127 1219 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбуці. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер