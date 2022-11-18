Сервісні центри МВС на Полтавщині змінюють графік роботи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 234

Обіцяють, що якість послуг не постраждає через економію електроенергії

З 22 листопада сервісні центри МВС у Полтавській області змінюють графік роботи. Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії й разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Сервісні центри МВС працюватимуть за наступним графіком:

Вт 8.00 – 17.00

Ср 8.00 – 17.00

Чт 8.00 – 17.00

Пт 8.00 – 17.00

Сб 8.00 – 15.45.

Попередній запис для отримання послуг здійснюється за допомогою електронної черги.

Записатися на практичний іспит можна через термінал для запису, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. У разі відсутності термінала, запис здійснюють адміністратори сервісного центру.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 063 127 1219 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбуці. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС.