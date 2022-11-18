У Львові зловили 18-річного закладчика з Полтавщини, який продавав психотропні речовини

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Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна

У Львові поліцейські затримали 18-річного «закладчика» з Полтавщини, причетного до розповсюдження психотропних речовин. Про це повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці затримали зловмисника 15 листопада під час патрулювання на вулиці Пилипа Орлика у Львові. З собою він мав 7 згортків із речовиною, схожою на психотропну речовину PVP.

Окрім того, неподалік поліцейські знайшли 5 закладок, які хлопець зробив раніше. Також за місцем проживання зловмисника виявили два зіп-пакети з вмістом тієї ж речовини, електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисника, 18-річного мешканця Полтавської області, який тимчасово проживає у Львові, викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини та слідчими Львівського районного управління поліції №1. Досудове розслідування триває.