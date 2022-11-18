Чому підвищився рівень води у Дніпрі та берегоукріплювальні роботи на Кременчуччині

З 16-го листопада кременчужани спостерігають підвищення рівня води у Кам’янському водосховищі. Зокрема, у Придніпровському парку підтопило пляж — вода залила пост рятувальників, лави та грибки, а подекуди дійшла майже до дамби. Втім, загрози підтоплення Кременчука немає.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Олег Лєднік також розповів, що взимку рівень Кременчуцького водосховища намагаються понизити ще й для того, щоб не було підмивання берегів.
Він нагадав, що розроблена державна програма, яка передбачає проведення робіт щодо берегоукріплення на водосховище упродовж 126 км. З них у Кременчуцькому районі знаходиться близько 50 км берегів, на яких передбачено проведення робіт. Досі не виконані роботи на близько 40 км берегів, з них найбільш невідкладні, де є загроза підмивання — близько 10 км.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер