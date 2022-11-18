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Кременчук, Надзвичайні новини

Чому підвищився рівень води у Дніпрі та берегоукріплювальні роботи на Кременчуччині

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 559

 

Підтоплення Кременчуку не загрожує – це на повну потужність працює Кременчуцька ГЕС

З 16-го листопада кременчужани спостерігають підвищення рівня води у Кам’янському водосховищі. Зокрема, у Придніпровському парку підтопило пляж — вода залила пост рятувальників, лави та грибки, а подекуди дійшла майже до дамби. Втім, загрози підтоплення Кременчука немає.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Працює Кременчуцька ГЕС для підтримання енергосистеми країни, яка потерпає від ракетних ударів ворога. Хвилюватися не потрібно — рівень води контролюється і більше, ніж встановлено відповідними нормами, він не підніметься. Підтоплення Кременчуку не загрожує, — зазначив очільник району.

Олег Лєднік також розповів, що взимку рівень Кременчуцького водосховища намагаються понизити ще й для того, щоб не було підмивання берегів.

Він нагадав, що розроблена державна програма, яка передбачає проведення робіт щодо берегоукріплення на водосховище упродовж 126 км. З них у Кременчуцькому районі знаходиться близько 50 км берегів, на яких передбачено проведення робіт. Досі не виконані роботи на близько 40 км берегів, з них найбільш невідкладні, де є загроза підмивання — близько 10 км.

— На 2022 рік планувалося виділити 24 млн грн на завершення цих робіт. Проте, війна внесла свої корективи. Ці роботи відтермінували. Не зроблено берегоукріплення поблизу Градизька та Максимівки, — пояснив він.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцьке водосховище Кременчуцька ГЕС Дніпро
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