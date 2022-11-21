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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція встановлює особу жінки, яку на смерть збили на Полтавщині

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 130

 

Також шукають свідків аварії, яка сталася на 132 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Олексіївки Лубенського району)

18 листопада близько 17.45 на 132 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Олексіївки Гребінківської тергромади Лубенського району) 56-річний киянин на чорному автомобілі Skoda Kodiaq наїхав на пішоходку віком близько 40-45 років. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За даним фактом слідчі обласного Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Лубенський райвідділ поліції встановлює особу жінки, яка загинула в аварії.

Прикмети жінки: на вигляд 40-50 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне коротке пряме, розмір взуття 38, губи тонкі, вушні раковини відтопирені. 

Одягнена: пальто (дублянка) коричневого кольору зі шкірозамінника із зеленою вставкою вподовж блискавки, флісовий джемпер білого кольору із малюнком у вигляді клавіш фортепіано чорного кольору, флісовий джемпер рожевого кольору з малюнками у вигляді кількох котів, футболка чорного кольору із застібкою на пластмасових гудзиках, джинси сіро-чорного кольору, штани синьо-білого кольору, високі коричневі чоботи з резиновою підошвою коричневого кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про загиблу або ж ви стали очевидцем ДТП, зверніться до поліції Лубенщини за телефонами: 050-440-82-76, 066-686-33-34 або 102. Окрім того, поліція просить водіїв, які у цей час проїжджали автодорогою Київ-Харків-Довжанський, поблизу с. Олексіївки, та стали свідками ДТП, надати інформацію до поліції будь-яким зручним способом.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: смертельна ДТП пішохід загинула
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