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Кременчук, Бізнес/Робота

Суд скасував багатомільярдні штрафи АМКУ «Укртатнафти» та  «Укрнафти»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 516

 АМКУ не довів, що ці компанії якимось чином координували чи узгоджували свої дії та цінову політику на ринку роздрібної торгівлі паливом

Господарський суд Києва скасував багатомільярдні штрафи Антимонопольного комітету (АМКУ) на загальну суму 4,7 млрд гривень, накладені на «Укртатнафту» та «Укрнафту». Про це свідчить рішення суду від 2 листопада 2022 року. 

Ще в березні 2021 року АМКУ з'ясував, що 169 операторів АЗС, які володіли майже 25% заправок країни (1625 заправок країни), входили до проєкту АВІАС та здійснювали торгівлю світлими нафтопродуктами через однойменну систему безготівкового розрахунку скретч-картками та паливними картками. Комітет також встановив, що зазначений проєкт є організованим, координованим та діє з метою узгодження цінової та торговельної поведінки учасників.

За результатами цього дослідження АМКУ і наклав 30 березня на ТОВ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (у тому числі «Укрнафта») рекордний штраф загальною сумою 4,7 млрд гривень.

Однак суд вирішив, що АМКУ не встановив та не довів належним чином, що вищевказані компанії якимось чином координували чи узгоджували свої дії та цінову політику на ринку.

«Адже з огляду на публічність та відкритість інформації про роздрібні ціни на інформаційних табло АЗС, офіційному сайті тощо, встановлення саме по собі схожих цін в однакові проміжки часу не може свідчити про налагоджену координацію поведінки та своєчасний обмін актуальною інформацією, а отже і не може свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій», - йдеться в рішенні суду.

З огляду на це суд вирішив скасувати рішення АМКУ про накладення штрафів в 4,7 млрд гривень на компанії афільовані з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, 7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій п'яти стратегічних підприємств, у тому числі та  «Укрнафти» та  «Укртатнафти» (Кременчуцький НПЗ). 

В уряді пояснили, навіщо передали стратегічні «АвтоКрАЗ» та «Укртатнафту» у власність державі

9 листопада озброєні співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: oligarh.media
Теги: Укртатнафта Кременчуцький НПЗ АМКУ суд
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