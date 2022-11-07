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Кременчук, Гроші

«Укртатнафта» та «АвтоКрАЗ» переходять у власність держави

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 730

 Чи буде передача акцій цих підприємств компенсуватися Коломойському та Жеваго  - невідомо

Кременчуцькі підприємства ПАТ «Укртатнафта» та  ПрАТ «АвтоКрАЗ» переходять у власність держави. Інформація про щодо примусового відчуження у власність держави акцій 6 листопада 2022 року з'явилася на офіційному сайті  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

За даними Економічної правди, компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» Ігор Коломойський разом із партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищено російськими  ракетним обстрілами.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» входить у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго.

У перелік примусового відчуження потрапили також ПАТ «Укрнафта», АТ «Мотор Січ», та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Донедавна власником «Мотор Січ» був В'ячеслав Богуслаєв, якого в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді. «Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: Укртатнафта АвтоКрАЗ відчуження
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