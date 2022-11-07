Минулого тижня в області на COVID-19 захворіло вдвоє менше громадян, ніж за попередній

За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 31 жовтня до 6 листопада на Полтавщині зафіксовано 760 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За тиждень в області:
За весь час пандемії на Полтавщині:
Нагадуємо, що з 24 до 30 жовтня на Полтавщині виявили 1 478 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер