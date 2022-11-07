Минулого тижня в області на COVID-19 захворіло вдвоє менше громадян, ніж за попередній

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А ось померло від COVID-19 лише на 2 особи менше

За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 31 жовтня до 6 листопада на Полтавщині зафіксовано 760 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За тиждень в області: одужало – 2 444;

померло – 9;

продовжують лікування – 2 444. За весь час пандемії на Полтавщині: захворіло – 215 816;

одужало – 208 936;

померло – 4 439

проведено 32 603 805 ПЛР і експрес тестувань. Нагадуємо, що з 24 до 30 жовтня на Полтавщині виявили 1 478 нових випадків захворювання на COVID-19.

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