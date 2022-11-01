11 жителів Полтавщини померли від COVID-19 минулого тижня

За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 24 до 30 жовтня на Полтавщині зафіксовано 1 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало – 2 731 особи, померло – 11. Продовжують лікування 3 239 хворих.
За весь час пандемії на Полтавщині:
Від початку вакцинальної кампанії на території Полтавської області щеплення отримали 1 455 355 особи, з яких:
Нагадуємо, що з 17 до 23 жовтня на Полтавщині виявили 1 495 нових випадків захворювання на COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер