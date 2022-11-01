11 жителів Полтавщини померли від COVID-19 минулого тижня

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За 7 днів в області на COVID-19 захворіло майже 1.5 тис. осіб

За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 24 до 30 жовтня на Полтавщині зафіксовано 1 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало – 2 731 особи, померло – 11. Продовжують лікування 3 239 хворих.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіло – 215 056 ;

одужало – 207 390 ;

померло – 4 427 ;

проведено 32 603 805 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії на території Полтавської області щеплення отримали 1 455 355 особи, з яких:

1 доза – 656 558;

2 доза – 630 806;

додаткова доза – 1 555;

1 бустерна доза – 156 867;

2 бустерна доза – 7 718.

Нагадуємо, що з 17 до 23 жовтня на Полтавщині виявили 1 495 нових випадків захворювання на COVID-19.