Виправдальна ухвала суду стосовно водійки, яка скоїла ДТП у Полтаві зі смертю юнака, скасована

Завдяки принциповій позиції прокуратури Касаційний кримінальний суд призначив новий розгляд кримінального провадження
За касаційною скаргою прокуратури скасовано ухвалу Полтавського апеляційного суду стосовно водійки автомобіля та призначено новий розгляд кримінального провадження.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
6-го листопада 2018 року на вулиці Соборності у Полтаві сталася дорожньо-транспортна подія, унаслідок якої постраждав неповнолітній велосипедист. Після двох місяців перебування у комі юнак помер.
Підтримуючи публічне обвинувачення, прокурор просив Октябрський райсуд міста Полтави призначити водійці автомобіля (приватній підприємиці), максимальну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 286 КК України — 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Проте жінку у суді виправдали. Полтавський апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції. А касаційну скаргу потерпілої сторони Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду не прийняв до розгляду.
Водночас, касаційну скаргу Полтавської обласної прокуратури Касаційний кримінальний суд до розгляду прийняв, погодився з обґрунтуванням скарги прокурором та за результатами її розгляду скасував виправдальну ухвалу Полтавського апеляційного суду щодо обвинуваченої.
Призначено новий розгляд кримінального провадження, яке буде розглядатися в Полтавському апеляційному суді.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер