Виправдальна ухвала суду стосовно водійки, яка скоїла ДТП у Полтаві зі смертю юнака, скасована

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За касаційною скаргою прокуратури скасовано ухвалу Полтавського апеляційного суду стосовно водійки автомобіля та призначено новий розгляд кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

6-го листопада 2018 року на вулиці Соборності у Полтаві сталася дорожньо-транспортна подія, унаслідок якої постраждав неповнолітній велосипедист. Після двох місяців перебування у комі юнак помер.

Підтримуючи публічне обвинувачення, прокурор просив Октябрський райсуд міста Полтави призначити водійці автомобіля (приватній підприємиці), максимальну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 286 КК України — 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Проте жінку у суді виправдали. Полтавський апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції. А касаційну скаргу потерпілої сторони Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду не прийняв до розгляду.

Водночас, касаційну скаргу Полтавської обласної прокуратури Касаційний кримінальний суд до розгляду прийняв, погодився з обґрунтуванням скарги прокурором та за результатами її розгляду скасував виправдальну ухвалу Полтавського апеляційного суду щодо обвинуваченої.

Призначено новий розгляд кримінального провадження, яке буде розглядатися в Полтавському апеляційному суді.

— Прокуратура і надалі займатиме принципову позицію щодо притягнення учасниці ДТП до відповідальності, — йдеться у повідомленні.