На Полтавщині грибники заблукали і не могли вийти з лісу

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Пошуки чоловіка та жінки, які загубилися у лісовому масиві, тривали майже три години

На Полтавщині поліцейські спільно з рятувальниками шукали грибників, які заблукали й не могли вийти з лісу.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, по допомогу до відділення №3 (с-ще Нові Санжари) телефоном звернулася мешканка Полтави, яка заблукала. Вона повідомила, що разом зі своїм знайомим не може вийти з лісу.

До розшуку людей долучилися слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, офіцер громади та працівники місцевого підрозділу ДСНС. Як повідомив офіцер громади Вадим Яковенко, намагаючись самостійно відшукати дорогу назад, полтавці лише остаточно втратили орієнтири.

Пошуки чоловіка та жінки, які загубилися у лісовому масиві на території Малоперещепинської тергромади Полтавського району, тривали майже три години. На щастя, грибників знайшли ще до щільної темряви.

Знайдених грибників напоїли гарячим чаєм та допомогли сісти на громадський транспорт, що прямував до обласного центру.

Поліція нагадує про тимчасову заборону на відвідування лісів на території Полтавської області, встановлену розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації.