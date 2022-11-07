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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці розпочали ремонт каналізаційного колектору довжиною 1,6 км – дають гарантію у 100 років

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 162

 

Замінювати діряві залізобетонні труби будуть за новими технологіями, із застосуванням установки горизонтально направленого буріння

У Кременчуці розпочали капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору діаметром 500 мм, який приймає стічні води від нагірної частини Кременчука, або майже від 30% населення міста. Колектору вже понад 50 років, він збудований із залізобетонних труб, які «з’їла» газова корозія. Через це в останні два роки КП «Кременчукводоканал» відремонтував близько півсотні провалів, які виникли через дірявий колектор.

Про це начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну, міському голові Віталію Малецькому та журналістам регіональних ЗМІ розповів представник комунального підприємства.

 

— Є такі ділянки, де ми взагалі не можемо виконувати профілактичні роботи, тобто миття, чищення. Все через ґрунт, який потрапив до колектору… Протяжність аварійної ділянки — 1,6 км. Ми умовно розділили її на три частини, щоб послідовно їх ремонтувати… Колектор залягає на глибині 5 метрів, а рівень ґрунтової води знаходиться на відмітці 3,5 метри. Через це виконати роботи відкритим способом неможливо. Буде використана установка горизонтально направленого буріння (ГНБ). Підрядник прокладе нову лінію розміром 500 х 500 мм з використанням сучасних пластикових труб, які не роз’їдають гази, проведе монтаж нових колодязів та підключить існуючих абонентів… Наразі ведуться підготовчі роботи — готується котлован для входу бурової установки горизонтально направленого буріння. Наприкінці тижня починаємо бурити. Дуже складні умови — вздовж колектору пролягає водогін, газові мережі, комунікації «Полтаваобленерго», — зазначив він.

 

Закінчити капремонт колектору планують до середини наступного року, а до кінця поточного року відремонтують приблизно 30% від його загальної довжини. Ремонт проводиться шляхом співфінансування: 70% витрат з обласного бюджету та 30% з міського.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що якщо не буде вистачати коштів на завершення ремонтних робіт, то обласна рада зможе виділити додаткові кошти. Він також додав, що в Екологічному фонді Полтавської області наразі залишається близько 40 млн грн, які перерозподілять цього року Кременчуку можуть виділити додаткові кошти на екологічні проєкти.

 

— Це, мабуть, перший приклад такої співпраці між обласною і кременчуцькою радою по співфінансування інфраструктурних проєктів… Це найбільший проєкт по заміні каналізаційної мережі у Кременчуці за часів незалежності. Якщо не рахувати проєкт Світового банку по очисним спорудам. Але там були залучені зовсім інші ресурси. Після ремонту цього колектору ми будемо мати зменшення енерговитрат, аварійності та тих витрат, які йдуть на постійні ремонти. По 2-3 аварії щотижня було…

Екологічна комісія обласної ради повернулася обличчям до Кременчука, який формує більшу частину екологічного фонду області й ці кошти частково повертаються до міста.

Тут використовуються нові технології, які дають можливість працювати швидко і з мінімум незручностей для мешканців та водіїв. Підрядник дає гарантію на новий колектор - 100 років.

У планах придбання подібної техніки для міста, щоб комунальне підприємство могло само виконувати ці роботи без залучання підрядника, — розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

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Автор: Віктор Крук
Теги: колектор каналізація капремонт Кременчукводоканал Полтавська ОВА
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