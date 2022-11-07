13 листопада кременчужанам розкажуть, як проводити серцево-легеневу реанімацію

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 0

13 листопада волонтер Роман Бутрімов розкаже кременчужанам як проводити серцево-легеневу реанімацію. Початок заходу об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — Пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю вашу увагу — попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону.

Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — зауважив волонтер Роман Бутрімов.