Харків'янка Анна Судніцина, яка живе у Кременчуці, стала 5-разовою чемпіонкою світу

З 15 до 22 жовтня в Анталії Туреччина відбувся чемпіонат світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу. У змаганнях взяли участь близько 1500 спортсменів із 54 країн світу.
Харків'янка, яка через бойові дії переїхала до Кременчука, Анна Судніцина впевнено перемогла усіх суперників та завоювала 2 золоті медалі. На цих змаганнях Анна стала 5-разовою чемпіонкою світу.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер