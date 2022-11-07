Харків'янка Анна Судніцина, яка живе у Кременчуці, стала 5-разовою чемпіонкою світу

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 429

З 15 до 22 жовтня в Анталії Туреччина відбувся чемпіонат світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу. У змаганнях взяли участь близько 1500 спортсменів із 54 країн світу.

Харків'янка, яка через бойові дії переїхала до Кременчука, Анна Судніцина впевнено перемогла усіх суперників та завоювала 2 золоті медалі. На цих змаганнях Анна стала 5-разовою чемпіонкою світу.