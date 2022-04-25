Опалювальний сезон під загрозою
Після обстрілу Кременчука 24 квітня загинула людина. Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що вчорашній обстріл був найбільшим в області за час повномасштабного російського вторгнення.
9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.
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Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, ракети остаточно зруйнували НПЗ та ТЕЦ. Руйнування ТЕЦ ставить під загорозу опалювальний сезон 2022-2023 років та забезпечення міста гарячою водою, тому найближчим часом відбудеться засідання комісї ТЕБ та НС, де складуть план дій щодо відновлення ТЕЦ до наступного опалювального сезону.
Пожежні працювали усю ніч.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер