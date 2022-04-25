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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ТЕЦ і НПЗ у Кременчуці зруйновані: від ракет загинув кременчужанин і 7 поранені (доповнено)

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 6 534

 

Опалювальний сезон під загрозою

Після обстрілу Кременчука 24 квітня загинула людина. Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що вчорашній обстріл був найбільшим в області за час повномасштабного російського вторгнення.

9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.

- Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води, - повідомив Лунін.

Доповнено:

Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, ракети остаточно зруйнували НПЗ та ТЕЦ. Руйнування ТЕЦ ставить під загорозу опалювальний сезон 2022-2023 років та забезпечення міста гарячою водою, тому найближчим часом відбудеться засідання комісї ТЕБ та НС, де складуть план дій щодо відновлення ТЕЦ до наступного опалювального сезону.

Пожежні працювали усю ніч.

- Пожежники - справжні герої, завдяки яким вдалося локалізувати пожежу та значно зменшити забруднення повітря, яке наразі знаходиться в межах норми на території Кременчука, - зазначив мер.


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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна ракети обстріл ТЕЦ НПЗ смерть
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