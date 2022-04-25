Кременчужан запрошують на навчання до військового коледжу сержантського складу

Військовий коледж сержантського складу оголошує прийом на конкурсній основі на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, освітньо-професійними програмами (спеціальностями) та формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Військовий коледж здійснює навчання: за денною формою (схема навчання «курсант») із здобуттям освітньопрофесійного ступеня фаховий молодший бакалавр для проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.
На денну форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за державним замовленням до Військового коледжу приймаються за власним бажанням, громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, професійно-технічну або вищу, відповідають установленим вимогам проходження військової служби, та успішно пройшли вступні випробування:
Звертаємо увагу на наступне:
1. Навчання у коледжі, проживання, харчування, обмундирування - безкоштовні, виплачується стипендія.
2. Гарантоване працевлаштування випускників (проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України). Випускники коледжу, крім того, матимуть велику перевагу стати на посади молодших командирів, матимуть освіту, та відповідну їй вищу заробітну плату, порівняно з рядовими служби за контрактом.
3. Військовослужбовці мають змогу отримувати пенсію через 25 років вислуги (термін навчання зараховується).
4. Військовослужбовці мають повний «соціальний пакет» відповідно законодавства:
Крім того, згідно наказу Міністерства оборони, сержанти (наші випускники) забезпечуються службовим житлом або отримують компенсацію за піднайом житла.
5. На навчання приймаються як юнаки, так і дівчата.
6. В умовах відновлення призову на строкову службу є можливість одночасно отримати освіту (фаховий молодший бакалавр), пройти військову службу, а також бути працевлаштованим на начальницьких посадах молодшого командного складу.
Повний термін навчання в коледжі зараховується як термін проходження строкової військової служби.
7. У разі ускладнення політичної ситуації в державі, у будь-якому випадку курсанти закінчать навчання (це зафіксовано у контракті на навчання), отримають звання та посаду молодших командирів.
8. Після закінчення навчання випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за спорідненими напрямами підготовки у будь-якому ВНЗ України за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», що дає другий шанс для тих, хто не поступив до ВНЗ.
9. Прохідний бал ЗНО для вступу знижено до мінімального – 100 балів, є можливість вступу за результатами вступних іспитів під час роботи приймальної комісії.
10. Перелік сертифікатів ЗНО розширено: математика, або іноземна мова, або історія України (на вибір); українська мова та література (обов'язково). Тобто, потрібно лише два сертифікати ЗНО для вступу.
11. В 2022 році вступ на навчання здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів, обраних на власний розсуд вступника у будь-яких комбінаціях.
Майбутній курсант! Чекаємо тебе за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефонами: (05366) 3-10-45, або 0960750483 для формування особової справи для вступу до ВКСС.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер