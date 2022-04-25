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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Образився за «Москву»: путін відмовився від дипломатичного припинення війни в Україні

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 491

  

Кажуть, він вірить у власну перемогу...

Президент росії володимир путін покинув ідею укласти з Україною мирний договір, віддавши перевагу стратегії силового захоплення території. Про це із посиланням на три власні поінформовані джерела пише Financial Times.

- путін щиро вірить у нонсенс, що звучить із російського телебачення, й прагне великої перемоги, - розповів один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що раніше путін був серйозно налаштований стосовно перспективи дипломатичного припинення війни, але після серії російських воєнних поразок заявив своєму оточенню, що перемовини «зайшли у глухий кут».

- Надія на мирну угоду була. путін вагався. Йому потрібен спосіб вийти із ситуації переможцем, - розповіли поінформовані джерела Financial Times.

Видання додає, що особливе обурення російського лідера викликало нещодавнє потоплення Збройними силами України флагмана Чорноморського флоту рф крейсера «Москва».

- Після цього путін виступив проти підписання будь-чого. Це було принизливо, - зазначив співрозмовник FT.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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