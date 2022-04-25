Образився за «Москву»: путін відмовився від дипломатичного припинення війни в Україні

Президент росії володимир путін покинув ідею укласти з Україною мирний договір, віддавши перевагу стратегії силового захоплення території. Про це із посиланням на три власні поінформовані джерела пише Financial Times.
Зазначається, що раніше путін був серйозно налаштований стосовно перспективи дипломатичного припинення війни, але після серії російських воєнних поразок заявив своєму оточенню, що перемовини «зайшли у глухий кут».
Видання додає, що особливе обурення російського лідера викликало нещодавнє потоплення Збройними силами України флагмана Чорноморського флоту рф крейсера «Москва».
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер