В уряді пояснили, навіщо передали стратегічні «АвтоКрАЗ» та «Укртатнафту» у власність державі

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 446

В уряді пояснили, навіщо раптово та примусово відчужили у власність держави акції п’яти стратегічно важливих підприємств України, серед яких «Укртатнафта» та «АвтоКрАЗ». Як повідомляє офіційний телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, йдеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».

« Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час. Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу », - йдеться в повідомленні .

Також акцентують, що українська економіка сьогодні на воєнних рейках. «Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України».



