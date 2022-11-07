В уряді пояснили, навіщо передали стратегічні «АвтоКрАЗ» та «Укртатнафту» у власність державі

В уряді пояснили, навіщо раптово та примусово відчужили у власність держави акції п’яти стратегічно важливих підприємств України, серед яких «Укртатнафта» та «АвтоКрАЗ». Як повідомляє офіційний телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Нагадаємо, йдеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».
Також акцентують, що українська економіка сьогодні на воєнних рейках. «Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України».
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер