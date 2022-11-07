Зарплата очільника області набагато менша за зарплати мера Кременчука чи його заступників

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 520 Коментарів: 1

Під час відвідування об’єктів Кременчука у начальника Полтавської ОВА запитали про розмір його зарплати

Виявляється, що розмір зарплати керівника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна набагато менший, ніж у мера Кременчука Віталія Малецького та його заступників.

На питання кременчуцького журналіста Олега Булашева щодо розміру зарплати начальник Полтавської ОВА без вагань відповів, що за минулий місяць отримав близько 35 тисяч грн. Він пояснив, що належить до виконавчої гілки влади й розмір зарплати йому, як виконуючому обов’язки начальника обласної військової адміністрації, підписує президент України.

— З початку війни ані премій, ані додаткових виплат ми не отримуємо, — пояснив Дмитро Лунін.

На питання чому у такому разі можновладці Кременчука отримують під 100 тисяч грн і «за що такі зарплати», він відповів, що не може втручатися у роботу органів місцевого самоврядування.

— Я не можу втручатися у роботу місцевої влади. Це органи місцевого самоврядування. Їх обирали кременчужани. Якщо вам не подобається ця ситуація, то треба звертатися до своїх депутатів, щоб вони піднімали це питання на сесії, на засіданні міськвиконкому… Це питання можна вирішити — ми живимо в демократичній країні, — зазначив Дмитро Лунін.