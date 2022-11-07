Зарплата очільника області набагато менша за зарплати мера Кременчука чи його заступників

Під час відвідування об’єктів Кременчука у начальника Полтавської ОВА запитали про розмір його зарплати
Виявляється, що розмір зарплати керівника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна набагато менший, ніж у мера Кременчука Віталія Малецького та його заступників.
На питання кременчуцького журналіста Олега Булашева щодо розміру зарплати начальник Полтавської ОВА без вагань відповів, що за минулий місяць отримав близько 35 тисяч грн. Він пояснив, що належить до виконавчої гілки влади й розмір зарплати йому, як виконуючому обов’язки начальника обласної військової адміністрації, підписує президент України.
На питання чому у такому разі можновладці Кременчука отримують під 100 тисяч грн і «за що такі зарплати», він відповів, що не може втручатися у роботу органів місцевого самоврядування.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер