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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині пʼяний водій скоїв ДТП – поліція

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 185

 
Постраждали двоє пасажирів

Вчора, 22 листопада, близько 13.30 на автодорозі поблизу Миргорода, у напрямку села Попівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією слідства, зіткнулися автомобілі Wolkswagen Passat, яким керував 52-річний чоловік та Citroen C5, яким керував водій 55-річний чоловік.

Внаслідок ДТП травми отримали 50-річний та 53-річний пасажири автомобіля Citroen. Постраждалих відвезли у лікарню.

Відомо, що водій автомобіля Wolkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом поліція розпочала розслідування за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина Миргород
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