Фінансування програми ремонту вулично-шляхової мережі Кременчука збільшили на 12,5 млн грн

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 160

Комунальне підприємство КПС ШРБУ у 2024 році зможе отримати додаткові 12,5 млн грн з міського бюджету. На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 13 жовтня, депутати затвердили нову редакцію міської «Програми утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2022 – 2024 роки».

Фінансування програми на 2024 рік збільшено на 12,5 млн грн, а загальний обсяг фінансування на три роки – до 545 млн грн.

Серед змін, зокрема, передбачено придбання наступного року для ШРБУ тандемного дорожнього катка з вібруючим вальцем 4-5 тонн та екскаватора-навантажувача. Водночас вирішено відмовитися від планів придбання автомобіля, розбризкувача, фронтального навантажувача та причепа.

На виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища додатково виділяється 393 тис. грн, а на виконання заходів з охорони праці –майже 132 тис. грн.

Також додаткове фінансування передбачено на придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів, пов’язаних з прибирання снігу на об’єктах благоустрою – 434 тис. грн.

Серед додаткового обсягу робіт наступного року передбачено укладання 170 кв. м тротуарної плитки. Де саме її будуть укладати, у програмі не зазначено.

Зауважимо, що КП КПС ШРБУ (шляхове ремонтно-будівельне управління) створене на комунальній формі власності для виконання заходів з благоустрою Кременчуцької міської територіальної громади. Управління є балансоутримувачем міських доріг, внутрішньоквартальних проходів та проїздів, мереж зливової каналізації міста і повинно виконувати заходи з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі.