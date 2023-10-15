Учора в ДТП на Полтавщині загинув водій автомобіля ВАЗ

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 232

На Миргородщині зіткнулися дві автівки – поліція встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 жовтня, близько 19.00, на автодорозі між селами Слобідка та Петрівці Миргородського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Миргородського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією, на трасі зіткнулися автомобіль ВАЗ, під керуванням 66-річного водія, місцевого мешканця, та автомобіль Renault Duster під керуванням 25-річного водія.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Водій автомобіля Renault Duster отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Миргородської лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що учора ввечері під Кременчуком також зіткнулися дві автівки – у цьому ДТП були травмовані четверо людей.



