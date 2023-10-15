журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора в ДТП на Полтавщині загинув водій автомобіля ВАЗ

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 232

 

На Миргородщині зіткнулися дві автівки – поліція встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 жовтня, близько 19.00, на автодорозі між селами Слобідка та Петрівці Миргородського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Миргородського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією, на трасі зіткнулися автомобіль ВАЗ, під керуванням 66-річного водія, місцевого мешканця, та автомобіль Renault Duster під керуванням 25-річного водія. 

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Водій автомобіля Renault Duster отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Миргородської лікарні.

 

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що учора ввечері під Кременчуком також зіткнулися дві автівки – у цьому ДТП були травмовані четверо людей.

 


0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП загиблий Миргородщина зіткнулися Автомобілі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх