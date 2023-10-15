У Кременчуці поліціянтам куплять позашляховик та відеообладнання за кошти міського бюджету

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 156 Коментарів: 1

На все це передбачено виділити 2 мільйони гривень

Фінансування міської програми «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік» збільшили на 2 мільйоні гривень. Нову редакцію програми депутати затвердили на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 13 жовтня.

Додаткові кошти передбачається витратити на придбання для потреб Кременчуцького районного управління поліції:

службового автомобіля підвищеної прохідності - 800 000 грн (+ 34 000 грн на його оформлення та постановку на облік);

(+ на його оформлення та постановку на облік); обладнання нагрудного відеоспостереження та фіксації – 1 066 000 грн ;

; тепловізора - 100 000 грн.

Через це загальна сума фінансового забезпечення Кременчуцького районного управління поліції у програмі збільшується з 13 309 500 грн до 15 309 500 грн, а загальний обсяг фінансування програми - з 26,7 млн грн до 28,7 млн грн.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, необхідність внести зміни до програми виникла через те, що «недостатній рівень фінансування з державного бюджету унеможливлює своєчасне та повне оснащення особового складу технічними засобами».

Рішення про збільшення фінансування програми ухвалене у відповідь на лист заступника начальника Головного управління національної поліції в Полтавській області Бориса Реутова щодо нагальної потреби у придбанні для Кременчуцького районного управління поліції службового автомобіля підвищеної прохідності, тепловізора та комплексів обладнання нагрудного відеоспостереження та фіксації.