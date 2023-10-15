На мешканця Лубенщини під час випилювання сухостою впало дерево – він загинув на місці

Під час випилювання сухостою біля села Мацківці Лубенської територіальної громади на 48-річного чоловіка впало дерево. Він отримав травми не сумісні з життям.
За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, про трагічну подію Лубенський райвідділ поліції повідомив 34-річний товариш загиблого сьогодні, 15 жовтня, близько 10.20.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, рятувальники та медики. Наразі встановлюються всі обставини та причини нещасного випадку. За попередньою інформацією слідства, на чоловіка впало дерево під час випилювання сухостою.
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