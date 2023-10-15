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На автодорозі під Кременчуком зіткнулися дві автівки – в ДТП травмовані четверо людей

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 299

   

Поліція з’ясовує обставини ДТП поблизу села Соснівка

На трасі біля села Соснівка, що під Кременчуком, вчора ввечері зіткнулися дві автівки – Chevrolet та Dacia. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до відділення поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції 14 жовтня, близько 18.40. Поліція з’ясовує причини та обставини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Кременчуцького райуправління поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль Dacia, під керуванням 29-річного місцевого чоловіка, допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet, під керуванням 46-річного водія. 

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири обох авто – 72-річний чоловік та дві жінки, які перебували у автомобілі Dacia, отримали тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження також отримав водій  автомобіля Dacia.

Усіх травмованих каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

  

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися постраждалі
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