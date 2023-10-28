Депутати не підтримали складання повноважень депутата Яроша

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Мер Малецький підозрює, що депутат це робить не добровільно

Депутати на сесії 27 жовтня вдруге не підтримали рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата Кременчуцької міської ради Сергія Яроша (фракція «Європейська солідарність»). Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з сесійної зали.

Нагадаємо, про заяву Сергія Яроша щодо складання мандата стало відомо ще в березні. Тоді колеги його теж не підтримали.

— Я хочу зрозуміти мотиви, чому ми як депутати і ви безпосередньо не підтримуєте цю позицію, — запитав міського голову Віталія Малецького депутат міської ради Олександр Плескун (фракція «Рідне місто»).

— Я, до речі, зараз проголосував «за», бо він написав «за станом здоров’я», — сказав Малецький.

— Ну ви послухайте, що ви сказали, ваше «коронне» не почули, — каже Плескун.

— Олександр Володимирович, я сказав «прошу голосувати, прошу підтримати», — відповів Малецький.

Мер також зазначив, що особисто не спілкувався з Сергієм Ярошем ні телефоном, ні особисто з цього питання, бо під час першого голосування (яке теж не підтримали — ред.) в нього виникли сумніви, що депутат це робить добровільно.

Зазначимо, що раніше депутати розповідали, що «коронне» «прошу голосувати, прошу підтримати» від міського голови означає, що Віталій Малецький просить підтримати це рішення.