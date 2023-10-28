«Відділення не закривають, а оптимізують роботу», – Юрій Набасов, керівник Полтавської філії «Укрпошти»

Після початку реформування підприємства жодного відділення «Укрпошти» на Полтавщині не закрили, лише оптимізували їх роботу
Протягом двох років на Полтавщині відбувається реформування АТ «Укрпошта». Про це заявив керівник Полтавської філії АТ «Укрпошта» Юрій Набасов під час брифінгу, який відбувся у четвер, 26 жовтня.
За словами керівника, в цей період проведено багато реформ та трансформацій, направлених на автоматизацію послуг. Наразі вже автоматизовані 59 сільських відділень Полтавщини. З 1 жовтня почалася цифровізація 130 пересувних відділень, які надають послуги мешканцям сіл з чисельністю населення менше ніж 1200 осіб. Майже всі вони вже мають портативні касові апарати для безготівкового розрахунку, що покращує якість послуг.
Кожне таке відділення обслуговує від 10 до 15 населених пунктів, приїжджає у села два-три рази на тиждень та працює кілька годин.
На питання про графік роботи пересувних відділень та численні скарги від населення керівники порадили особисто звертатися або до самого директора з розвитку мережі «Укрпошти» Полтавського регіону Павла Шестопала, або до керівників відділень. Контакти є на сайті підприємства, а також у голів сільських рад.
Крім того, керівники прокоментували скорочення листонош.
Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення підприємство не припинило роботи. Лише на один день, 24.02.22, призупинило свою діяльність, але вже на наступний почало вибудовувати логістику та повертатися до стабільного режиму роботи, у тому числі в питанні виплати пенсій.
Вже відремонтовано 8 відділень, одне нове відкрито, 11 відділень переведено в нові приміщення. Це Горішні Плавні, Градизьк, Кременчук 11, Кременчук 18, Нові Санжари, Пирятин, Полтава 2, Полтава 23, Заводське, Кобеляки, Козельщина, Опішня.
Крім того, всі відділення перейшли на графік роботи мінімум п’ять днів на тиждень. Міські ВПЗ збільшили графік до 19, 20, 21 години.
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