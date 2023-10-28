«Відділення не закривають, а оптимізують роботу», – Юрій Набасов, керівник Полтавської філії «Укрпошти»

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 254

Після початку реформування підприємства жодного відділення «Укрпошти» на Полтавщині не закрили, лише оптимізували їх роботу

Протягом двох років на Полтавщині відбувається реформування АТ «Укрпошта». Про це заявив керівник Полтавської філії АТ «Укрпошта» Юрій Набасов під час брифінгу, який відбувся у четвер, 26 жовтня.

За словами керівника, в цей період проведено багато реформ та трансформацій, направлених на автоматизацію послуг. Наразі вже автоматизовані 59 сільських відділень Полтавщини. З 1 жовтня почалася цифровізація 130 пересувних відділень, які надають послуги мешканцям сіл з чисельністю населення менше ніж 1200 осіб. Майже всі вони вже мають портативні касові апарати для безготівкового розрахунку, що покращує якість послуг.

Кожне таке відділення обслуговує від 10 до 15 населених пунктів, приїжджає у села два-три рази на тиждень та працює кілька годин.

На питання про графік роботи пересувних відділень та численні скарги від населення керівники порадили особисто звертатися або до самого директора з розвитку мережі «Укрпошти» Полтавського регіону Павла Шестопала, або до керівників відділень. Контакти є на сайті підприємства, а також у голів сільських рад.

– Пересувне відділення для села не є панацеєю. Ми постійно проводимо аналіз їх роботи та реагуємо на всі скарги. Якщо десь треба продовжити час роботи пересувного відділення, ми готові переглядати його, якщо треба розширити послуги, також реагуємо. Але для цього нам потрібна інформація, і ми будемо вдячні громадянам за неї, - зазначив Юрій Набасов, коментуючи звернення мешканців села Пригарівка про недостатній час роботи відділення, з яким вони дзвонили в редакцію «ДДС».

Крім того, керівники прокоментували скорочення листонош.

– Правильніше сказати, що ми оптимізували їх роботу. Якщо раніше кілька листонош працювали на 0,3 ставки, то тепер працює один на повне завантаження. Це ніяк не повинно сказатися на якості послуг. Підкреслюю, якщо є скарги наших клієнтів, наприклад, на відмову відділення оформлювати передплату на газети з причини «відсутності листоноші», повідомляйте нас! Тому що це в першу чергу говорить про те, що працівники цього відділення не хочуть змінюватися та працювати по-новому, як того потребує сучасний час, - сказав Юрій Набасов.

Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення підприємство не припинило роботи. Лише на один день, 24.02.22, призупинило свою діяльність, але вже на наступний почало вибудовувати логістику та повертатися до стабільного режиму роботи, у тому числі в питанні виплати пенсій.

- Попри повністю порушену логістику, «Укрпошта» зробила все можливе для повернення зв’язку з усіма країнами світу, крім двох країн-агресорів. Ми також налагодили виплату пенсій і з березня 2022 року по сьогоднішній день виконуємо свої зобов’язання. До того ж, за більш ніж 600 днів агресії АТ «Укрпошта» продовжує розвиватися – відкривати нові відділення, робити ремонти, закуповувати техніку та відкривати нові сортувальні об’єкти, оскільки обсяги посилок продовжують зростати, - розповів Юрій Набасов.

Вже відремонтовано 8 відділень, одне нове відкрито, 11 відділень переведено в нові приміщення. Це Горішні Плавні, Градизьк, Кременчук 11, Кременчук 18, Нові Санжари, Пирятин, Полтава 2, Полтава 23, Заводське, Кобеляки, Козельщина, Опішня.

Крім того, всі відділення перейшли на графік роботи мінімум п’ять днів на тиждень. Міські ВПЗ збільшили графік до 19, 20, 21 години.