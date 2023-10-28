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Переходимо на зимовий час: не забудьте перевести годинники

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 163

 

В Україні переводять стрілки годинників на зимовий час традиційно останньої неділі жовтня

В Україні переводять стрілки годинників на зимовий час традиційно останньої неділі жовтня. У 2023 році це буде 29 жовтня о 4.00.

Стрілки годинника слід перевести на одну годину назад. Не забувайте, що більшість електронних пристроїв перейдуть на зимовий час самостійно, але механічні та не під’єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну.

У процедури переходу на зимовий час є багато противників, але поки що Верховна Рада її не скасувала.

За словами медиків, перехід на зимовий час наш організм переносить краще, ніж на літній. Але все ж таки для нього це певний стрес, а отже, до переведення стрілок годинника краще готуватися заздалегідь.

За кілька днів до переведення стрілок годинника краще почати лягати спати раніше, хоча б на 15-20 хвилин. Це допоможе організму адаптуватися до нових умов.

Не можна перевтомлюватися. Краще відмовитись від надмірних фізичних навантажень, не затримуватись на роботі. По можливості необхідно дати організму відпочити.

Необхідно постаратися менше нервувати, якщо це можливо. Можна слухати розслаблювальну музику, пити трав'яні чаї.

Під час підготовки до переходу на зимовий час особливо важливо дотримуватися правильного харчування. Краще відмовитися від алкоголю, вживання жирної їжі, пити більше води, їсти овочі та фрукти.

Не варто забувати і про правила, які є актуальними в будь-який інший час. Так, краще відмовитися від використання гаджетів перед сном, намагатися гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: зимовий час перевод годинника
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