Веслувальники клубу «Драгонком» з Горішніх Плавнів вибороли срібло в «Осінньому марафоні»

Веслувальники клубу «Драгонком» з Горішніх Плавнів успішно завершили спортивний сезон у Києві: спортсмени в напруженій боротьбі вибороли срібні нагороди в марафоні.
Цього року в «Осінньому марафоні» в Києві взяли участь 19 команд з усієї країни. Випередити горішньоплавнівських спортсменів вдалося тільки господарям змагань із команди «Сальса».
Горішньоплавнівські веслувальники здобули друге місце на марафонській дистанції 8 кілометрів у відкритому класі завдяки тому, що «всі члени команди чітко виконували всі настанови та інструкції», зазначив тренер спортивного клубу «Драгонком» та ДЮСШ № 3 Сергій Ханчевський.
Днем раніше, 13 жовтня, на веслувальному каналі, розташованому на Матвіївській затоці, пройшли змагання на човнах типу «аутригер». Серед спортсменів клубу «Драгонком» гарні результати показали Ігор Амельченя, Надія Шило, Ольга Карпенко, Кирило Лазоренко.
Тренер Сергій Ханчевський розповів, що спортсмени до нинішніх змагань готувалися кілька років, і взагалі, за його словами, «підготовка — це дуже тонка сутність, бо у кожного тренера свої плани, задуми та секрети».
Тренування відбувалися протягом сезону в затоці Барбара та в інших місцях. Варто зазначити, що в клубі «Драгонком» займаються багато спортсменів, які раніше були вихованцями ДЮСШ №3 та з віком не залишили занять цим видом спорту.
Ще одним фактором багаторічної (а у квітні наступного року відзначатиметься вже 15-та річниця з моменту першого тренування на човні «Дракон» у місті Горішні Плавні) та успішної діяльності клубу є підтримка з боку спонсорів і партнерів.
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