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Веслувальники клубу «Драгонком» з Горішніх Плавнів вибороли срібло в «Осінньому марафоні»

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У марафоні в Києві взяли участь 19 команд з усієї країни

Веслувальники клубу «Драгонком» з Горішніх Плавнів успішно завершили спортивний сезон у Києві: спортсмени в напруженій боротьбі вибороли срібні нагороди в марафоні.

Цього року в «Осінньому марафоні» в Києві взяли участь 19 команд з усієї країни. Випередити горішньоплавнівських спортсменів вдалося тільки господарям змагань із команди «Сальса».

Горішньоплавнівські веслувальники здобули друге місце на марафонській дистанції 8 кілометрів у відкритому класі завдяки тому, що «всі члени команди чітко виконували всі настанови та інструкції», зазначив тренер спортивного клубу «Драгонком» та ДЮСШ № 3 Сергій Ханчевський.

— Змагання «Осінній марафон» проходять уже більш як десять років, але минулого року їх скасували, тому що був масований обстріл столиці, — сказав Сергій Ханчевський. — А у 2021 році на цих змаганнях наша команда в змішаному класі посіла третє місце.

Днем раніше, 13 жовтня, на веслувальному каналі, розташованому на Матвіївській затоці, пройшли змагання на човнах типу «аутригер». Серед спортсменів клубу «Драгонком» гарні результати показали Ігор Амельченя, Надія Шило, Ольга Карпенко, Кирило Лазоренко.

Тренер Сергій Ханчевський розповів, що спортсмени до нинішніх змагань готувалися кілька років, і взагалі, за його словами, «підготовка — це дуже тонка сутність, бо у кожного тренера свої плани, задуми та секрети».

Тренування відбувалися протягом сезону в затоці Барбара та в інших місцях. Варто зазначити, що в клубі «Драгонком» займаються багато спортсменів, які раніше були вихованцями ДЮСШ №3 та з віком не залишили занять цим видом спорту.

Ще одним фактором багаторічної (а у квітні наступного року відзначатиметься вже 15-та річниця з моменту першого тренування на човні «Дракон» у місті Горішні Плавні) та успішної діяльності клубу є підтримка з боку спонсорів і партнерів.

— Клуб відчуває постійну підтримку з боку міської влади і особисто від міського голови Дмитра Бикова, протягом нашої участі у змаганнях будь-якого рівня, він постійно з нами на зв’язку, цікавиться результатами, позитивно сприймає успішні виступи, і з розумінням — невдачі, — розповідає спортсмен клубу Руслан Клименко. — Хочеться також відзначити сприяння з боку керівництва гірничодобувних підприємств компанії «Феррекспо», профспілкового комітету Полтавського ГЗК і благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Ми вдячні за цю багаторічну і системну підтримку від партнерів та спонсорів, це дає змогу жителям міста долучатися до занять спортом, пропагувати здоровий спосіб життя та демонструвати відповідальне відношення до власного здоров’я, брати участь у змаганнях національного та міжнародного рівнів та виборювати медалі найвищого ґатунку.
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Автор: на правах реклами
Теги: Горішні Плавні веслування срібло марафон
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