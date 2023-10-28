У Горішніх Плавнях під час пожежі родину з дітьми евакуювали через вікно по драбині

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28 жовтня близько 1.30 сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки на проспекті Героїв Дніпра в Горішніх Плавнях. Про це повідомляє Кременчуцьке райуправління поліції.

Отримавши інформацію про пожежу, на місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники. За даними Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 2.35 вогнеборці локалізували займання, а о 2.58 – ліквідували.

У квартирі, де виникла пожежа, вогонь знищив диван, кондиціонер, електромережу, телевізор, музичний центр, вікно, закоптив стіни та стелю на площі 120 кв. м, меблі, побутову техніку. Попередня причина займання – несправність електропроводки.

Під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 18 людей. До лікарні на огляд госпіталізували родину з сусідньої квартири: 47-річного чоловіка, 46-річну жінку та двох 9-річних дітей.

Поліціянти та працівники ДСНС встановлюють причини та обставини події.

Телерадіокомпанія ГОК зняла кадри, як вогнеборці врятували чотирьох людей, вивівши їх з вікна квартири по драбині.