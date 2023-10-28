На Полтавщині чоловік вдарив ножем у шию свою знайому, – поліція

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27 жовтня на Полтавщині чоловік вдарив ножем свою знайому. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До відділу поліції №3 (м. Карлівка) близько 16.00 надійшло повідомлення від медиків про те, що мешканка села Тимченківка Машівської громади отримала ножове поранення в шию.

Поліція встановила, що 58-річний власник оселі під час конфлікту вдарив ножем свою 53-річну знайому. Жінку медики госпіталізували до реанімації.

Наразі нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

*Фото ілюстративне