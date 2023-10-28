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Кременчук допоможе Херсону: на південь відправлять 10 тонн продуктів

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 283

 

Депутати міської ради затвердили рішення міськвиконкому про виділення матеріальних цінностей з міського продовольчого резерву

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 27 жовтня, депутати затвердили рішення міськвиконкому щодо виділення з продовольчого резерву громади допомоги уразливим категоріям населення Херсона. На південь відправлять цукор, борошно, крупи, макарони, олію загальною вагою близько 10 тонн.

Крім того, зі стабілізаційного фонду Херсонській міській територіальній громаді для формування гуманітарної допомоги виділили 11 392 грн.

Рішення про виділення продовольчої допомоги звільненому від російських загарбників прифронтовому місту виконавчий комітет ухвалив у відповідь на звернення начальника Херсонської міської військової адміністрації.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: Кременчуцька міська рада Херсон гуманітана допомога продовольчий резерв сесія
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