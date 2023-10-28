Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив масштабну експозицію на виставці КомунТех-2023
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Домашній глінтвейн – смачний рецепт

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 143

 

Популярний зігрівальний напій, який потішить вас прохолодного вечора

Готувати глінтвейн дуже просто, а головний секрет — більше спецій і фруктів. Якщо раніше не пробували готувати глінтвейн вдома — обов’язково виправте це і скористайтеся нашим рецептом.

Складові:

  • Пляшка вина або гранатовий сік.
  • Великий апельсин — 1 шт.
  • Половина лимона.
  • Маленькі яблука — 4 шт. або 2 шт. великих.
  • Палички кориці — 2-3 шт.
  • Горошини суміші перців — 10 шт.
  • Кілька зерен кардамону.
  • Палички гвоздики — 5 шт.
  • Зірочки анісу — 2 шт.
  • Лаврові листки — 3 шт.
  • Ванілін (за бажанням).
  • Столова ложка меду.
  • Корінь імбиру.

Налийте вино або сік до каструлі та додайте всі зазначені спеції, покладіть мед, дрібку ваніліну для аромату, почистіть і наріжте невеликий шматочок імбиру.

Наріжте апельсин кружечками разом зі шкіркою, лимон і яблука — скибочками, але приберіть із них всі кісточки.

Перш ніж покласти цитрусові до каструлі, вичавіть із них сік і вилийте його до вашої каструлі. Тепер покладіть яблука і добре все перемішайте.

Увімкніть мінімальний режим на вашій плиті. Напій не має кипіти, але його необхідно добре прогріти. Коли вино або сік нагріється до 70-80 градусів — вимкніть, дайте настоятися хвилин 10. Глінтвейн готовий, і його можна розливати. Якщо хочете, можете процідити напій через сито.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх