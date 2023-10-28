Домашній глінтвейн – смачний рецепт

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 143

Готувати глінтвейн дуже просто, а головний секрет — більше спецій і фруктів. Якщо раніше не пробували готувати глінтвейн вдома — обов’язково виправте це і скористайтеся нашим рецептом.

Складові:

Пляшка вина або гранатовий сік.

Великий апельсин — 1 шт.

Половина лимона.

Маленькі яблука — 4 шт. або 2 шт. великих.

Палички кориці — 2-3 шт.

Горошини суміші перців — 10 шт.

Кілька зерен кардамону.

Палички гвоздики — 5 шт.

Зірочки анісу — 2 шт.

Лаврові листки — 3 шт.

Ванілін (за бажанням).

Столова ложка меду.

Корінь імбиру.

Налийте вино або сік до каструлі та додайте всі зазначені спеції, покладіть мед, дрібку ваніліну для аромату, почистіть і наріжте невеликий шматочок імбиру.

Наріжте апельсин кружечками разом зі шкіркою, лимон і яблука — скибочками, але приберіть із них всі кісточки.

Перш ніж покласти цитрусові до каструлі, вичавіть із них сік і вилийте його до вашої каструлі. Тепер покладіть яблука і добре все перемішайте.

Увімкніть мінімальний режим на вашій плиті. Напій не має кипіти, але його необхідно добре прогріти. Коли вино або сік нагріється до 70-80 градусів — вимкніть, дайте настоятися хвилин 10. Глінтвейн готовий, і його можна розливати. Якщо хочете, можете процідити напій через сито.