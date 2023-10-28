Домашній глінтвейн – смачний рецепт

Готувати глінтвейн дуже просто, а головний секрет — більше спецій і фруктів. Якщо раніше не пробували готувати глінтвейн вдома — обов’язково виправте це і скористайтеся нашим рецептом.
Складові:
Налийте вино або сік до каструлі та додайте всі зазначені спеції, покладіть мед, дрібку ваніліну для аромату, почистіть і наріжте невеликий шматочок імбиру.
Наріжте апельсин кружечками разом зі шкіркою, лимон і яблука — скибочками, але приберіть із них всі кісточки.
Перш ніж покласти цитрусові до каструлі, вичавіть із них сік і вилийте його до вашої каструлі. Тепер покладіть яблука і добре все перемішайте.
Увімкніть мінімальний режим на вашій плиті. Напій не має кипіти, але його необхідно добре прогріти. Коли вино або сік нагріється до 70-80 градусів — вимкніть, дайте настоятися хвилин 10. Глінтвейн готовий, і його можна розливати. Якщо хочете, можете процідити напій через сито.
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